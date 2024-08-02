Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
время публикации: 02 августа 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 21:02
Вице-президент США Камала Харрис получила достаточное число голосов участников конференции Демократической партии для формального выдвижения в президенты на ноябрьских выборах, сообщает ВВС.
Голосование проходило в онлайн-режиме.
"Я горда тем, что стала предполагаемым номинантом Демократической партии на должность президента США", – заявила Харрис.