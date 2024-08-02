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Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии

время публикации: 02 августа 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 21:02
Камала Харрис
AP Photo/Adam Bettcher

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточное число голосов участников конференции Демократической партии для формального выдвижения в президенты на ноябрьских выборах, сообщает ВВС.

Голосование проходило в онлайн-режиме.

"Я горда тем, что стала предполагаемым номинантом Демократической партии на должность президента США", – заявила Харрис.

Мир
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