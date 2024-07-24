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Первые опросы после самоотвода Байдена: разница между Трампом и Харрис в пределе погрешности

время публикации: 24 июля 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 10:52
Первые опросы после самоотвода Байдена: разница между Трампом и Харрис в пределе погрешности
AP Photo, AP Photo/Alex Brandon

Сразу несколько СМИ публикуют данные опросов, посвященных предвыборной кампании США, где вице-президент Камала Харрис сменила президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии.

Согласно опросу, проведенному институтом Ipsos по заказу агентства Reuters, если бы выборы проводились сейчас, Харрис заручилась бы поддержкой 44% избирателей, а Трамп – 42%. В опросе, проведенном 15-16 июля, ситуация была равной – оба набирали 44%.

80% демократических избирателей заявляли о положительном отношении к Байдену. К Харрис положительно относится 91% демократических избирателей. Опрос также показал, что наиболее привлекательным кандидатом в вице-президенты является министр транспорта Питер Буттиджич.

56% избирателей считают, что Харрис обладает остротой ума, необходимой, чтобы решать стоящие перед президентом проблемы. Для 78-летнего Трампа этот показатель составляет 45, для Байена – всего 22%.

Опрос, проведенный NPR/PBS News/Marist College, свидетельствует, что среди зарегистрированных избирателей Трампа поддерживают 46%, а Харрис – 44%, остальные еще не определились. 90% считают правильным решение Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

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