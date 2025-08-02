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Мир

Служба безопасности базы ВВС США застрелила водителя-нарушителя

США
ВВС
время публикации: 02 августа 2025 г., 05:13 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 05:29
Служба безопасности базы ВВС США застрелила водителя-нарушителя
AP Photo/Matt York

Сотрудниками службы безопасности базы военно-воздушных сил США "Девис-Монтен" (Davis-Monthan Air Force Base) в штате Аризона был застрелен водитель автомобиля, который пытался заехать на территорию военного объекта, передает телеканал CBS.

В сообщении цитируется заявление ВВС США: "Служба безопасности на военно-воздушной базе Девис-Монтен в пятницу застрелила человека, который пытался нелегально попасть на базу... Гражданский не остановился и не прошел идентификацию у главных ворот... Он ехал хаотично, врезался в установленное для транспорта заграждение и сдал назад... Сотрудник службы безопасности застрелил подозреваемого".

Командование базы "Девис-Монтен" заявило, что сожалеет о гибели гражданского лица. При этом подчеркивается, что все действия были выполнены в рамках действующих инструкций.

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