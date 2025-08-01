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Мир

Глава МИДа Израиля прокомментировал призыв Макрона к освобождению "палестинских заложников"

Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 01 августа 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 22:15
Эммануэль Макрон
AP Photo/Omar Havana

Во французских и европейских СМИ обсуждается высказывание Эммануэля Макрона, которое прозвучало 13 июня и оставалось незамеченным до сих пор. Достоянием общественности оно стало благодаря группе Tous 7 Octobre, опубликовавшей выдержку с пресс-конференции, проходившей в Елисейском дворце полтора месяца назад, в своем Х-блоге.

На опубликованном видео Макрон призывает к освобождению "всех заложников". Журналист уточняет: "Следует ли освободить всех заложников, включая палестинских?" Вместо того чтобы разъяснить разницу между похищенными и удерживаемыми в Газе израильтянами и палестинскими заключенными, осужденными за терроризм и находящимися в израильских тюрьмах, Макрон отвечает: "Необходимо освободить всех заложников — израильтян и палестинцев".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал высказывание Макрона в своем Х-блоге, написав, что высказывание Макрона – служит демонстрацией "искажения моральных ориентиров во внешней политике Франции".

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