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583 новорожденных в Великобритании получили имя в честь Яхьи Синуара

Великобритания
время публикации: 02 августа 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 21:13
583 новорожденных в Великобритании получили имя в честь Яхьи Синуара
AP Photo/Fatima Shbair

Исключительно скандальным получился в 2024 году перечень самых популярных имен в Великобритании. Впервые за всю историю наблюдений ни одного малыша не назвали Кир (Keir) – напомним, именно такое имя носит премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это имя ирландского происхождения, и еще в 2023 году четыре новорожденных мальчика в Великобритании получили его.

Но еще более поразительно, что целых 583 мальчика, родившихся в Великобритании, получили имя Яхья, став тезками "архитектора "черной субботы" 7 октября Яхьи Синуара, ликвидированного израильскими войсками.

"Только представьте, чтобы в 1945 году сотни британских граждан назвали бы своих новорожденных сыновей Адольфами, – комментирует свою статью об этом факте Брендан О`Нилл в The Telegraph, – Каким потрясением это бы стало для нас, как для нации? Я испытываю похожие чувства по поводу новости о том, что в прошлом году 583 мальчика в Великобритании получили имя Яхья, как бывший лидер ХАМАСа и архитектор самого массового убийства евреев со времен Адольфа Яхья Синуар".

Имя Яхья поднялось в рейтинге популярных имен на 33 позиции – больше, чем любое другое имя, и заняло 93 строчку в ТОП-100. Возглавляет рейтинг, как уже много лет подряд, имя Мухаммад, которое тоже сложно назвать традиционно британским: в 2024 году 5721 британских новорожденных назвали Мухаммад.

Мир
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