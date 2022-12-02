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    В мире

    Рэпер Канье Уэст заявил о симпатиях к нацистам и Гитлеру – "парню, который изобрел микрофон"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Рэпер Канье Уэст заявил о симпатиях к нацистам Гитлеру –
    AP Photo/Kevork Djansezian

    Американский рэпер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, ранее выступавший с антисемитскими заявлениями, в эфире программы InfoWars в многочасовом интервью конспирологу Алексу Джонсу заявил о своих симпатиях по отношению к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру, сообщает сайт ew.com.

    Это заявление прозвучало после того, как Джонс предложил Уэсту дистанцироваться от его недавних антисемитских комментариев в социальных сетях, сказав: "Ты не Гитлер, ты не нацист, ты не заслуживаешь, чтобы тебя так называли и демонизировали".

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    "Я также вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: "Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии"... Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер... парень, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом".

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    "Мне не нравится слово "зло" рядом со словом "нацисты"... Я люблю евреев, но я также люблю нацистов", – заявил Ye.

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    - Канье Уэст

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    Напомним, что в октябре Канье Уэст выложил скриншот своей переписки с рэпером Пи Дидди, в которой он утверждал, что Пи Дидди пляшет "под дудку евреев". За этим последовало еще несколько оскорбительных постов, после чего Уэста заблокировали в Twitter и Instagram. Но он не унимался, и в интернет попали выдержки из его интервью телеканалу Fox News, где он заявляет, что евреи контролируют финансовую систему. После этого модный дом Balenciaga разорвал с ним контракт, а затем примеру коллег последовала компания Adidas.

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