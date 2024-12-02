Генштаб ВСУ: сбиты 52 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 15 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине110 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников неустановленного типа. Украинские ПВО перехватили 52 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 50 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Шесть "ушли" в сторону России и Беларуси.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницькій, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 2 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 15 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Курской, Белгородской областей, а также над аннексированным Россией Крымом.