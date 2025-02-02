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Мир

Антисемитские граффити обнаружены в Сиднее, Мельбурне и Перте

Антисемитизм
Австралия
время публикации: 02 февраля 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 07:06
Антисемитские граффити обнаружены в Сиднее, Мельбурне и Перте
AP Photo/Mark Baker

В ночь на воскресенье, 2 февраля, в четырех районах в трех городах Австралии вандалы изрисовали дома и автомобили антисемитскими граффити с лозунгами "Еврейские собаки", "Все евреи – террористы" и т.д.

В Сиднее полиция была вызвана на улицу Кинг-Лейн в районе Рэндуик и на улицу Си-Лейн в районе Кингсфорд. В обоих районах имеется значительное еврейское население.

Также сообщения об антисемитских граффити поступили из района Далкейт в Перте и района Миддл-Парк в Мельбурне.

В последние месяцы в Австралии участились антисемитские инциденты, причем не ограничивающиеся оставлением антисемитских граффити. Имели место по меньшей мере два случая поджога синагог, поджог детского сада, по ошибке принятого за еврейский. Кроме того, недавно в окрестностях Сиднея полиция обнаружила фургон, в котором, помимо антиеврейской символики, хранилось значительное количество взрывчатых веществ без детонатора.

Мир
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