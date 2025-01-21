x
21 января 2025
|
последняя новость: 12:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2025
|
21 января 2025
|
последняя новость: 12:54
21 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Сиднее сожжен детский сад, мотив – антисемитизм

Антисемитизм
время публикации: 21 января 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 12:30
В Сиднее сожжен детский сад, мотив – антисемитизм
AP Photo/Mark Baker

Вечером 20 января в Сиднее был подожжен детский сад. На стенах здания, расположенного недалеко от синагоги, были сделаны антисемитские граффити. За последние три месяца это восьмой антисемитский инцидент в крупнейшем городе Австралии.

Как сообщается, садик был подожжен изнутри. Полиция расследует этот инцидент как преступление на почве ненависти. В местной еврейской общине не исключают, что злоумышленники намеревались поджечь еврейский сад, который находится неподалеку, но перепутали здание.

Напомним, что в начале января в Сиднее были осквернены антисемитскими надписями две синагоги. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил тогда возмущение инцидентами, заявив: "В нашем многокультурном и толерантном обществе нет места для такого рода преступлений".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 января 2025

Второй раз за два дня: на стенах синагоги Сиднея вновь появились антисемитские граффити