Ракетный удар армии РФ по Полтаве: не менее 12 погибших, среди них двое детей

1 февраля в Полтаве (восток Украины) в результате российского ракетного удара был частично разрушен жилой пятиэтажный дом. По состоянию на утро 2 февраля, местные власти сообщают о 12 погибших.

Среди погибших двое детей.

17 человек получили ранения и травмы, среди них четыре ребенка.

Спасатели ГСЧС вытащили из-под завалов 22 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.