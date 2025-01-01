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Израиль

МИД: двое израильтян пострадали при теракте в Новом Орлеане

США
Исламское государство
Теракт
МИД
время публикации: 01 января 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 19:07
МИД Израиля: двое израильтян среди пострадавших при теракте в Новом Орлеане
AP Photo/Matthew Hinton

По сообщению министерства иностранных дел Израиля, в числе пострадавших в ходе автомобильного теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Новом Орлеане – двое израильских граждан. Напомним, в результате теракта погибли 12 человек, около 30 получили ранения различной степени тяжести.

Представитель израильского консульства в Хьюстоне направляется в Новый Орлеан, чтобы оказать всю необходимую помощь пострадавшим израильтянам. МИД Израиля и израильское консульство в США находятся в контакте с двумя больницами, где госпитализированы пострадавшие израильтяне, а также с семьями пострадавших в Израиле.

Напомним, по сообщению FOX News, грузовик, используемый при нападении, был с техасскими лицензионными номерами, он был зафиксирован пересекающим границу США из мексиканского города Пьедрас-Неграс в Игл-Пасс, штат Техас, за два дня до нападения.

При этом следствие пока не может подтвердить, что именно террорист управлял автомобилем, когда тот въезжал на территорию США. Правоохранительные органы не готовы также сообщить иммиграционный статус подозреваемого.

Представители полиции подтвердили, что на месте происшествия были также найдены несколько взрывных устройств, которые выглядели работоспособными. На кузове грузовика-пикапа, который террорист использовал для совершения нападения, установлен высокий белый шест, на котором повязано черное полотнище с белыми символами – очень похожее на флаг "Исламского государства". Однако в официальных сообщениях не говорят прямо о причастности террориста к деятельности этой международной группировки.

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