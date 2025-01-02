x
02 января 2025
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 16:05
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Польше задержан пьяный солдат, 1 января открывший огонь по автомобилю в районе границы с Беларусью

Польша
время публикации: 02 января 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 15:59
В Польше задержан пьяный солдат, 1 января открывший огонь по автомобилю в районе границы с Беларусью
AP Photo/Pavel Golovkin

В Польше задержан военнослужащий, который 1 января открыл огонь по автомобилю, в котором находились мужчина и его 13-летняя дочь. Стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около трех часов дня в районе польско-белорусской границы, недалеко от Бреста, сообщает Polskie Radio. Военный выпустил в сторону машины три автоматных рожка. Девочка выпрыгнула из автомобиля на ходу, и это ее спасло. Несколько пуль попало в ее сиденье.

Солдат, 25-летний уроженец Пшемысля, служащий с весны 2024 года, убежал в лес, но был найден другими военнослужащими. Военная прокуратура начала расследование, задержанному может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Допрос военнослужащего пришлось отложить в связи с его состоянием. Уровень содержания алкоголя в крови составил два грамма на литр, что в несколько раз превышает максимально допустимую норму.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook