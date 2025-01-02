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Мир

Маск обвинил администрацию Байдена в измене

время публикации: 02 января 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 15:30
Маск обвинил администрацию Байдена в измене
AP Photo/Christian Torres

Предприниматель Илон Маск, который станет одной из ключевых фигур в администрации Дональда Трампа, обвинил нынешнюю администрацию США, возглавляемую Джо Байденом, в измене.

Он поделился на своей странице в социальной сети Х постом сторонника Трампа, в котором утверждалось, что федеральные власти целенаправленно распродают материалы, предназначенные для возведения стены на границе с Мексикой.

«Нынешняя администрация не провалила задачу по закрытию границы. Они умышленно ее открыли. Это измена», - написал автор поста, добавив, что пришло время давать ответ. «100% измена», - прокомментировал эту публикацию Илон Маск.

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