Маск обвинил администрацию Байдена в измене
время публикации: 02 января 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 15:30
Предприниматель Илон Маск, который станет одной из ключевых фигур в администрации Дональда Трампа, обвинил нынешнюю администрацию США, возглавляемую Джо Байденом, в измене.
Он поделился на своей странице в социальной сети Х постом сторонника Трампа, в котором утверждалось, что федеральные власти целенаправленно распродают материалы, предназначенные для возведения стены на границе с Мексикой.
«Нынешняя администрация не провалила задачу по закрытию границы. Они умышленно ее открыли. Это измена», - написал автор поста, добавив, что пришло время давать ответ. «100% измена», - прокомментировал эту публикацию Илон Маск.
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