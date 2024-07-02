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Мир

Самолет компании Air Europa попал в зону турбулентности, десятки пострадавших

время публикации: 02 июля 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 11:32
Самолет компании Air Europa попал в зону турбулентности, десятки пострадавших
AP Photo/Armando Franca

30 человек пострадали, когда самолет авиакомпании Air Europa, направлявшийся из Мадрида в Монтевидео, попал в зону турбулентности над Атлантическим океаном. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту бразильского города Натал.

Boeing 787-9 Dreamliner, на борту которого находились 325 пассажиров, приземлился благополучно. В аэропорту его ждали десятки машин Скорой помощи. Десяти пострадавшим потребовалась госпитализация в связи с травмами головы.

По словам одного из пассажиров, капитан корабля предупредил о входе в зону турбулентности и попросил пристегнуть ремни. Пострадали пассажиры, не выполнившие это требование. Один из них застрял головой в отсеке для ручной клади.

В последние годы в связи с изменением климата турбулентность стала более распространенным явлением. В мае из-за резкого снижения самолета компании Singapore Airlines на борту погиб пассажир, 30 человек получили травмы.

Мир
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