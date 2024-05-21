x
21 мая 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2024
|
21 мая 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На рейсе Singapore Airlines погиб пассажир из-за турбулентности

время публикации: 21 мая 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 18:24
На рейсе Singapore Airlines погиб пассажир из-за турбулентности
AP Photo/Sakchai Lalit

Один человек погиб и более 30 получили травмы после того, как самолет авиакомпании Singapore Airlines попал в турбулентность.

На борту пассажирского самолета Boeing 777-300ER, следовавшего из Лондона в Сингапур, находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Когда самолет попал в турбулентность, экипаж принял решение сделать посадку в Бангкоке.

По данным BBC, погиб 73-летний гражданин Великобритании. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Агентство Reuters приводит слова одного из пассажиров: "Внезапно самолет начало трясти, а затем он рухнул вниз, так что всех, кто не был пристегнут ремнем безопасности, подбросило под потолок. Кто-то ударился головой о багажный отсек и помял его, другие – пробили отсеки, в которых находятся кислородные маски".

По данным BBC, из 30 пострадавших, семеро получили тяжелые травмы.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2024

Несколько пассажиров, летевших из Тель-Авива в Нью-Джерси, получили легкие травмы во время полета
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 декабря 2022

Десятки пассажиров пострадали от турбулентности на рейсе в Гавайи, 11 из них в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 июля 2019

Самолет Air Canada попал в зону повышенной турбулентности, 35 пассажиров получили травмы