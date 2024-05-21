На рейсе Singapore Airlines погиб пассажир из-за турбулентности

Один человек погиб и более 30 получили травмы после того, как самолет авиакомпании Singapore Airlines попал в турбулентность.

На борту пассажирского самолета Boeing 777-300ER, следовавшего из Лондона в Сингапур, находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Когда самолет попал в турбулентность, экипаж принял решение сделать посадку в Бангкоке.

По данным BBC, погиб 73-летний гражданин Великобритании. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Агентство Reuters приводит слова одного из пассажиров: "Внезапно самолет начало трясти, а затем он рухнул вниз, так что всех, кто не был пристегнут ремнем безопасности, подбросило под потолок. Кто-то ударился головой о багажный отсек и помял его, другие – пробили отсеки, в которых находятся кислородные маски".

По данным BBC, из 30 пострадавших, семеро получили тяжелые травмы.