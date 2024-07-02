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Орбан прибыл в Украину и встретился с Зеленским

время публикации: 02 июля 2024 г., 13:26 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 13:34
Орбан прибыл в Украину и встретился с Зеленским
AP Photo/Omar Havana

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся наиболее пророссийским из всех европейских лидеров, прибыл 2 июля с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О визите заранее не сообщалось.

Орбан не посещал Украину с 2012 года, таким образом, это первая его поездка в Киев после того, как 24 февраля 2022 года на Украину напала Россия. Однако 1 июля 2024 года Венгрия стала дежурным председателем Совета Европейского союза. Орбан встречается с Зеленским, в том числе, и в этом качестве.

Отметим, что первого июля было опубликовано интервью Орбана, в котором он заявил, что о первых шагах Венгрии, направленных на прекращение войны в Украине, можно будет узнать на следующий день из СМИ.

Однако помимо возможностей достижения мира между Россией и Украиной, на переговорах обсуждаются и двусторонние отношения. В Западной Украине проживает венгерское меньшинство.

Орбан, противник оказания Украине финансовой и военной помощи, в последние месяцы под давлением ЕС венгерский лидер смягчил свою позицию. В мае он с Зеленским провел телефонный разговор, который украинский политик назвал продолжительным и обстоятельным. Орбан и Зеленский несколько дней назад встречались и на саммите ЕС.

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