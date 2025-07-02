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Мир

Новый командующий CENTCOM призвал развивать технологии для подземной войны

США
Оборонка
время публикации: 02 июля 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 09:35
Новый командующий CENTCOM призвал развивать технологии для подземной войны
AP Photo/Jon Gambrell, File

Новый командующий Центрального командования США (CENTCOM) контр-адмирал Брэд Купер, выступая в Сенате перед членами комитета по вооруженным силам, подчеркнул, что армия США должна инвестировать в разработку и модернизацию систем датчиков и вооружений для эффективной борьбы с подземными целями.

"Мы наблюдаем, как враждебные организации переходят к подземной деятельности. Так действуют ХАМАС, "Хизбалла", хуситы - все они используют подземную инфраструктуру. Это тенденция, требующая серьезного внимания, поскольку и в Иране был выявлен переход к подземной деятельности, дающей им преимущество на поле боя", - заявил Купер.

Новый глава CENTCOM рассказал сенаторам, что в рамках своих различных должностей он несколько раз посещал Израиль для встреч с подразделением спецназа ЦАХАЛ, занимающимся подземной войной.

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