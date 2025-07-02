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Мир

В ответ на задержание пропагандистов в Баку Россия начала аресты азербайджанцев

время публикации: 02 июля 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 09:13
В ответ на задержание пропагандистов в Баку Россия начала аресты азербайджанцев
AP

В Екатеринбурге был задержан председатель организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлинский и его сын. По сообщению Telegram-канала NEXTA Live, задержание было "жестким": автомобиль Шихлинского остановили возле торгового центра "Баку Плаза", разбили окна и вытащили Шихлинского и его сына.

Сын вскоре был освобожден, Шахин Шихлинский был допрошен по делу братьев Сафаровых, которых российские силовики до смерти запытали несколько дней назад в екатеринбургском СИЗО, после допроса Шихлинский был освобожден в качестве свидетеля, сообщает NEXTA Live.

Напомним, ранее в Азербайджане были задержаны сотрудники бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"). Агентство APA сообщило о возбуждении уголовного дела по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Арестованы два человека, еще пятеро человек привлечены к уголовной ответственности.

30 июня были арестованы исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Власти Азербайджана утверждают, что речь идет о сотрудниках ФСБ, которые работали в Баку под прикрытием.

Мир
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