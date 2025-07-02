Далай-лама предсказал свою реинкарнацию – в пику Китаю

Духовный лидер тибетцев Далай-лама XIV сообщил, что после его смерти ему будет наследовать новый Далай-лама и таким образом, традиция реинкарнации, продолжающаяся более 600 лет, продолжится, несмотря на возражения Китая.

"Я подтверждаю, что институт продолжит существование. Распознать моего преемника должны будут члены моей канцелярии вместе с хранителями тибетско-буддистских традиций. Ни у кого больше нет полномочий вмешиваться в этот процесс", – объявил Лама в видеообращении к своим последователям.

Последняя фраза лауреата Нобелевской премии мира, которому в ближайшие дни исполнится 90 лет, была адресована официальному Пекину. Китай считает Далай-ламу сепаратистом. Еще в 2007 году в этой стране был принят закон, согласно которому избрание преемника невозможно без участия китайских властей.