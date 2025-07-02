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Суд над Diddy: присяжные пришли к согласию по большинству вопросов

Организованная преступность
США
время публикации: 02 июля 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 10:55
Суд над Diddy: присяжные пришли к согласию по большинству вопросов
Jordan Strauss/Invision/AP

Присяжные, рассматривающие дело музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, также известного как Diddy, сообщили федеральному судье Аруну Субраманиану, что им удалось прийти к единому мнению по четырем из пяти обвинений в адрес музыканта.

Речь идет о двух эпизодах торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и двух эпизодах вовлечения в проституцию. В то же время по главному обвинению – организованной преступной деятельности, единого решения нет, присяжные придерживаются диаметрально противоположных мнений.

Обсуждение продолжится 2 июля, а решение по остальным статьям на данном этапе останется известным только самим присяжным. Сам подсудимый на заседании вел себя нервно.

Отметим, что для того, чтобы достичь согласия по четырем вопросам жюри потребовалось менее двух дней. Этот факт, а также разногласия по самому тяжелому пункту обвинения, могут свидетельствовать, что присяжные признали Комбса виновным.

Мир
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