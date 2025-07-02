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В Таллине впервые будет открыто израильское посольство

время публикации: 02 июля 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 21:58
В Таллине впервые будет открыто израильское посольство
AP Photo/Sergei Grits

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился в Таллине с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и министром иностранных дел Маргусом Цахкной и сообщил им о решении впервые открыть в эстонской столице посольство Израиля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Для меня большая честь быть сегодня в Эстонии. Дружба между нашими странами основана на общих задачах и ценностях. Мы – страны демократии и инноваций. Израиль – "страна стартапов", Эстония – мировой лидер в области "цифрового управления"", – заявил израильский министр.

Говоря о возможности прекращения огня в секторе Газы, Саар отметил: "Мы серьезно настроены на достижение соглашения о заложниках и прекращении огня. Мы сказали "да" предложениям специального посланника Виткоффа. Есть некоторые позитивные признаки. Я не хочу сейчас говорить больше. Но наша цель - начать непрямые переговоры как можно скорее".

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