Присяжные оправдали Diddy по большинству пунктов обвинения

На третий день обсуждения присяжные, рассматривающие дело музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, известного также как Diddy, сумели прийти к согласию по всем пяти пунктам обвинения. Он избежит пожизненного заключения.

Скандальный музыкант признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с вовлечением в проституцию. Однако он оправдан по обвинениям в организованной преступной деятельности и двум эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Решение присяжных фактически стало поражением обвинения. Услышав приговор, Комбс сложил руки в молитве и обнял своего адвоката, а также помахал членам семьи, которые присутствовали в зале заседания. Тем не менее, ему грозит до десяти лет заключения.

Решение о том, какое наказание ждет Diddy, судья федерального суда Манхэттена Арун Субраманиан вынесет позже. Ему также предстоит решить вопрос о временном освобождении под залог продюсера, который находится в заключении с сентября 2024 года.