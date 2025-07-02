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Присяжные оправдали Diddy по большинству пунктов обвинения

время публикации: 02 июля 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 21:49
Присяжные оправдали Diddy по большинству пунктов обвинения
AP Photo/Stefan Jeremiah

На третий день обсуждения присяжные, рассматривающие дело музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, известного также как Diddy, сумели прийти к согласию по всем пяти пунктам обвинения. Он избежит пожизненного заключения.

Скандальный музыкант признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с вовлечением в проституцию. Однако он оправдан по обвинениям в организованной преступной деятельности и двум эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Решение присяжных фактически стало поражением обвинения. Услышав приговор, Комбс сложил руки в молитве и обнял своего адвоката, а также помахал членам семьи, которые присутствовали в зале заседания. Тем не менее, ему грозит до десяти лет заключения.

Решение о том, какое наказание ждет Diddy, судья федерального суда Манхэттена Арун Субраманиан вынесет позже. Ему также предстоит решить вопрос о временном освобождении под залог продюсера, который находится в заключении с сентября 2024 года.

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