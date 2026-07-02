Пилот самолета, врезавшегося в самый высокий небоскреб Пекина, оставил предсмертное письмо

Власти Китая сообщили новые данные об инциденте с легкомоторным самолетом, который 26 июня врезался в 109-этажное здание China Zun (CITIC Tower), самый высокий небоскреб Пекина.

Согласно сообщению местных властей, пилот перед полетом оставил предсмертное письмо. В нем он написал, что хочет "покончить с жизнью". Также сообщается, что пилот длительное время страдал от бессонницы и тревожности, а в его дневнике неоднократно упоминалось желание покончить с собой.

Ранее сообщалось, что в здание врезался спортивный самолет Sunward SA 60L Aurora. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших в новом сообщении не приводятся. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Имя погибшего пилота официально не раскрыто. Власти сообщили лишь, что это 66-летний уроженец Пекина по фамилии Лю. В ряде публикаций и сообщений в соцсетях фигурировало имя Лю Цзюньхуа, однако официального подтверждения этим данным нет.