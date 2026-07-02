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Мир

Предложение руки и сердца на шпиле Empire State Building закончилось арестом российских руферов

Россия
Полиция
Нью-Йорк
время публикации: 02 июля 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 11:43
Предложение руки и сердца на шпиле Empire State Building закончилось арестом российских руферов
AP Photo/Richard Drew

Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину и женщину, которые поднялись на верхушку антенны, венчающей небоскреб Empire State Building и развернули транспарант со словами "Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир".

Задержанные – российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус, известные рискованными подъемами на высотные здания. Спуск ознаменовался сначала предложением руки и сердца от коленопреклоненного Ивана, которое Ангелина приняла, а затем задержанием.

Любителям острых ощущений грозят обвинения в краже со взломом, создании опасности по неосторожности, злонамеренном повреждении имущества, нарушении местных законов, хранении орудий взлома, преступном вмешательстве, незаконном проникновении на территорию и нарушении общественного порядка.

Однако для многочисленных туристов, внимание которых привлекла необычная акция, это останется главным воспоминанием о Нью-Йорке. "Потрясающе – как в кино. Мы купили билеты, чтобы подняться на смотровую площадку. Полиция нас не пустила, но мы там уже были, и это не менее круто", – рассказал гость из Глазго Джонатан Роман.

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