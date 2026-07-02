Молодую индонезийскую пару публично избили плетью после поцелуя в TikTok

В индонезийской провинции Ачех, где действует шариатское законодательство, молодую пару публично наказали ударами ротанговой тростью после того, как суд признал их виновными в нарушении исламских норм, сообщает The Guardian. Поводом стал поцелуй во время прямой трансляции в TikTok.

Согласно решению суда, 22-летний мужчина и 25-летняя женщина, не состоящие в браке, получили по 21 удару тростью за поцелуй вне брака. Изначально каждому назначили по 25 ударов, однако наказание сократили с учетом четырех месяцев, проведенных ими под стражей. Публичная порка прошла в городском парке Бустануссалатин в Банда-Ачехе в присутствии более ста зрителей. Наказание исполняли люди в специальных халатах и капюшонах. Пару задержали в апреле после того, как запись их прямого эфира от 27 февраля, где они целовались в автомобиле, широко разошлась в интернете и привлекла внимание органов, следящих за соблюдением шариата.

Ачех остается единственным регионом Индонезии, где официально действует местная версия исламского права. Такие полномочия провинция получила в 2006 году в рамках мирного соглашения, завершившего многолетний конфликт с сепаратистами. В 2015 году действие этих норм распространили и на немусульман, которые составляют около одного процента населения. По законам Ачеха за нарушения норм морали, включая супружескую измену и однополые отношения, может назначаться до 100 ударов плетью. Аналогичные наказания предусмотрены за азартные игры, употребление алкоголя, а также за некоторые нарушения религиозных и общественных правил, например пропуск пятничной молитвы мужчинами или ношение женщинами слишком облегающей одежды.

Вместе с приговором суд распорядился уничтожить мобильный телефон и USB-накопитель с записью трансляции, признав их вещественными доказательствами. В тот же день публичной порке подверглись еще четыре человека, признанные виновными в азартных играх в интернете и супружеской измене.