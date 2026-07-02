Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1590-й день войны

Минобороны РФ 2 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Хотень и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лютовка, Зрубанка, Белый Колодезь и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Святогорск, Щурово и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления БПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина "Senator" канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское Донецкой Народной Республики и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Егоровка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял более 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173204 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 29996 танков и других боевых бронированных машин, 1751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35606 орудий полевой артиллерии и минометов, 65452 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.