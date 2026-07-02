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Мир

Российское посольство в Швеции сообщило, что было атаковано БПЛА

Россия
Швеция
время публикации: 02 июля 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 11:26
Российское посольство в Швеции сообщило, что было атаковано БПЛА
Wikipedia.org. Фото: Holger.Ellgaard

Российское посольство в Швеции сообщило, что в ночь на 2 июня здание дипломатической миссии в Стокгольме подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Один сбросил контейнер с красной краской, второй, с муляжом взрывного устройства, приземлился на территории посольства.

"Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо – не получится", – говорится в Reutersзаявлении российских дипломатов, которые утверждают, что действия носят систематический характер.

"Правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело. В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", – заявляет посольство.

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