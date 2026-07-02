Секретный отчет, подготовленный бывшим главой российского отдела MI6 (Службы внешней разведки Великобритании) Кристофером Стилом, рассказывает о том, как советские и российские спецслужбы на протяжении десятилетий собирали досье на британских политиков, рассчитывая привлечь их к сотрудничеству, пишет The Telegraph.

Среди тех, чье имя упоминается в отчете – бывший премьер-министр Борис Джонсон, досье на которого стали собирать еще в бытность студентом Оксфорда. Служба внешней разведки РФ уже тогда пришла к выводу, что Джонсон может возглавить британское правительство. "Это эксцентричный чудак с блестящим и острым умом", – констатировали российские разведчики.

Однако СВР пришла к выводу: Джонсон вызывает симпатию, но доверять ему нельзя: "Его характеризуют не только крайний оптимизм и теплота, но и беспринципность с безответственностью. Он прислушивается к логике и фактам, но им легко манипулировать, он также бывает нестабилен".

В конечном счете, российские спецслужбы решили отказаться от разработки Джонсона. "Человека, настолько маниакально продвигающего самого себя, нельзя рассматривать в качестве надежного кандидата для каких-либо долгосрочных связей с разведкой", – говорится в заключении.

Присматривались российские спецслужбы и к Найджелу Фараджу – нынешнему председателю ультраправой партии Reform UK. Игорь Сергун, возглавлявший ГРУ с 2011 по 2016 год, проявлял к нему особенный интерес, однако в конечном счете был сделан вывод, что речь идет о ставке, которая не сработает.

Еще один фигурант отчета – Джеймс Корбин, какое-то время возглавлявший Лейбористскую партию. Этот политик-антисемит придерживался радикально левой позиции. Такой подход соответствует концепции "гибридной войны", когда Россия, с целью дестабилизации ситуации, поддерживает как правых, так и левых радикалов.

В публикации подчеркивается: нет свидетельств, что эти политики были завербованы. Джонсон, комментируя отчет, выразил удивление, что россияне еще в 80-е годы проявляли интерес к студентам. "Так они проиграли Холодную войну", – отметил он.

По образованию бывший премьер-министр – специалист по античности. Будь он специалистом по новейшей истории, он вспомнил бы о "Кембриджской пятерке" – группе блестящих студентов, завербованных советской разведкой. Ее члены сделали блестящую карьеру, поставляя при этом в Москву секреты Великобритании и NATO.