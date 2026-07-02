Бывшая руководительница "Роснано" Ирина Рапопорт заочно приговорена к 15 годам заключения

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего управляющего директора компании "Роснано" Ирину Рапопорт, которая покинула Россию. Она также приговорена к выплате штрафа в размере 300 миллионов рублей.

Как сообщает "Коммерсант", в деле есть еще три фигуранта: бывший заместитель председателя правления "Роснано" Олег Киселев, директор дочерней госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ "Пересвет" Александр Швец.

Согласно следствию, в 2012-2015 годах преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у "Роснано" более 1,6 миллиардов рублей. Эти средства выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком "Пересвет" и платежей по ним.

Единственным, что предстал перед судом, стал Дьяченко, ранее приговоренный к трем годам колонии. "Обвинение построено на лжесвидетельстве одного человека, Дьяченко, осужденного ранее, его показаниях, данных в обмен на собственную свободу. Это не приговор, а судебная ошибка. Мы незамедлительно обжалуем его в апелляционном порядке", – заявила адвокат Рапопорт Светлана Воронцова.