x
02 июля 2026
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 12:24
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Таиланде 11-летний мальчик наехал на автомобиле на монахов, множество погибших

Таиланд
Буддизм
время публикации: 02 июля 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 12:23

На северо-востоке Таиланда 11-летний мальчик, управлявший родительским пикапом, протаранил группу буддистских монахов, восемь из них погибли. 14 монахов госпитализированы, четверо – в критическом состоянии.

За полчаса до столкновения монахи выступили в 260-километровое паломничество в Убонратчатхани. Они двигались цепочкой по обочине дороги. Виновник ДТП задержан. Начато расследование.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook