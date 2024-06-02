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Гарри Каспарову грозит в России уголовное дело за "уклонение от исполнения обязанностей иноагента"

время публикации: 02 июня 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 09:55
Гарри Каспарову грозит в России уголовное дело за "уклонение от исполнения обязанностей иноагента"
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированные источники, против бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ. В настоящее время все основания для этого есть. В случае возбуждения уголовного дела Каспарову может грозить до двух лет лишения свободы или штраф", – заявил собеседник агентства.

Напомним, что в конце апреля сыктывкарский городской суд заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Егению Чирикову, все они ранее были признаны в РФ иноагентами.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что Каспаров, Гудков, Тютрин и Чирикова обвиняются в создании террористического общества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.

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