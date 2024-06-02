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Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии

время публикации: 02 июня 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 09:09
Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии
AP Photo/Ajit Solanki

В Индии завершились парламентские выборы, ставшие самыми массовыми в истории человечества, и продолжавшиеся несколько недель. Согласно экзит-поллам, победу на них одерживает партия нынешнего премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия Джаната парти".

Различные опросы предрекают сторонникам главы правительства от 355 до 380 мест в парламенте, состоящем из 543 депутатов. В парламенте нынешнего созыва они располагают 353 мандатами. Таким образом, Моди останется премьер-министром на третий пятилетний срок.

Окончательные результаты должны быть объявлены 4 июня. Однако Моди уже заявил о своей победе: "Индийский народ проголосовал за то, чтобы наше правительство осталось у власти. Оппозиционному блоку INDIA не удалось найти путь к сердцам граждан", – сообщил он.

Ключевую роль в блоке INDIA играет Индийский национальный конгресс, на протяжении десятилетий доминировавший в политике Индии. Партию возглавляет внук Индиры Ганди Рахул Ганди. Опросы пророчат блоку 125-165 мест в парламенте.

Моди проводит политику вытеснения мусульман из общественной сферы. Так, за несколько месяцев до выборов он принял участие в освящении построенного на месте снесенной мечети индуистского храма Рам Джанмабхуми мандир, что было воспринято как намеренное оскорбление мусульман.

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