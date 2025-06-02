Конгрессмен-еврей призывает депортировать подозреваемого в теракте в Колорадо и его семью

Конгрессмен Рэнди Файн призывает федеральное правительство США депортировать нелегального иммигранта Мухаммада Сабри Сулеймана (Солимана), который обвиняется в нападении на участников произраильской акции протеста в городе Боулдер (Колорадо), а также он призывает депортировать его семью.

"Я очень зол, если вы еще не поняли, – заявил Рэнди Файн, республиканец из Флориды и один из четырех конгрессменов-евреев, представляющих Республиканскую партию в Палате представителей, в интервью Fox NEWS. – Многие из нас предупреждали о таком годами. Может быть, в следующий раз, когда кто-то начнет призывать к "глобальной интифаде" и "сопротивлению любыми средствами", люди отнесутся к этому серьезно".

Файн подчеркнул, что "борьба за Палестину", которой прикрываются террористы – ложь. "Единственная их цель состоит в том, чтобы уничтожить Израиль и истребить евреев. Найдите мне хотя бы одного человека, который кричит "Свободу Палестине" и при этом говорит, что согласен с существованием Израиля. Вы их не найдете. Найдите того, кто призывает к глобальной интифаде, и считает, что Израиль должен существовать. Вся эта философия построена на зле, и вот что происходит, если с этим ничего не делать".

Напомним, Мухаммад Сабри Сулейман (Солиман) напал на группу мирных демонстрантов в колорадском городе Боулдер во время акции с призывом к освобождению удерживаемых ХАМАСом заложников. Он использовал зажигательную смесь и кустарного изготовления огнемет, пытаясь сжечь участников демонстрации заживо. Во время нападения он выкрикивал "Свободу Палестине" и призывал "уничтожить сионизм".

В результате нападения пострадали восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 52 до 88 лет. Пожилая женщина, пережившая Холокост, находилась в критическом состоянии, позднее из больницы сообщили, что ее состояние улучшилось.

По данным Fox News, Мухаммад Сабри Сулейман является гражданином Египта, который прибыл в США в 2022 году, срок его визы истек. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что Сулейман ранее подавал ходатайство о предоставлении политического убежища в США. Примечательно, что в 2005 году ему было отказано в визе, однако 17 лет спустя он, по всей видимости, сумел добиться получения визы.