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Мир

Жертвами наводнения в Нигерии стали более 200 человек, 500 пропали без вести

Африка
Наводнение
время публикации: 02 июня 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 17:35
Жертвами наводнения в Нигерии стали более 200 человек, 500 пропали без вести
AP Photo/Chenemi Bamaiyi

Предположительно, в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на нигерийский город Моква в четверг, погибли более 700 человек. Официально подтверждена гибель более 200 человек, и более 500 признаны пропавшими без вести. Спасательные работы прекращены, поскольку власти больше не верят, что кого-то можно найти живым.

По сообщению BBC-News, самое сильное наводнение в этом регионе за последние 60 лет прошло через населенные пункты Моква, Тиффин Маза и Ангууан Хаусасауа, причиной наводнения стали проливные дожди.

В скором времени ожидается вспышка эпидемий в районе стихийного бедствия, поэтому в ближайшее время власти приступят к извлечению погребенных под землей тел погибших.

Некоторые местные жители утверждают, что наводнение стало таким разрушительным, потому что прорвалась дамба, но власти не подтверждают эту информацию.

Мир
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