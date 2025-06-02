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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 52 из 80 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 162 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 02 июня 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 09:24
Генштаб ВСУ: перехвачены 52 из 80 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 162 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, три баллистические ракеты "Искандер-М"/КН-23 и одну крылатую ракету "Искандер-К".

Украинские ПВО перехватили 52 беспилотника, запущенных российскими военными. О перехватах ракет не сообщалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 12 локациях.

В Запорожье погибли пять человек, девять получили ранения.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 1 июня до утра 2 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 162 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Рязанской, Орловской, Тамбовской областей и Крыма. Зафиксированы попадания и пожары. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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