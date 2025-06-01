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Мир

Зеленский: штаб операции "Паутина" находился рядом с одним из региональных управлений ФСБ

Война в Украине
Война в России
Владимир Зеленский
время публикации: 01 июня 2025 г., 23:54 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 23:59
Зеленский: штаб операции "Паутина" находился рядом с одним из региональных управлений ФСБ
Source in the Ukrainian Security Service via AP

Владимир Зеленский в своем Х-блоге опубликовал новые подробности, касающиеся операции "Паутина", в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах.

Владимир Зеленский написал, что в операции были задействованы 117 беспилотников и "соответствующее количество" операторов.

"Офис" операции находился рядом с управлением ФСБ в одном из регионов.

Он также утверждает, что на аэродромах базирования было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет.

Ранее, после доклада главы службы безопасности Василия Малюка об операции, президент Украины назвал результаты операции "блестящими" и подчеркнул, что Украина провела ее самостоятельно.

"Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Это наша самая дальнобойная операция", – написал Зеленский в своем Х-блоге.

Владимир Зеленский утверждает, что все люди, которые участвовали в подготовке операции, были "вовремя выведены с российской территории".

"Конечно, мы не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно войдут в учебники истории", – добавил Зеленский.

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