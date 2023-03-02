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    В мире

    Арбитражная комиссия "Википедии" начала расследование подозрений на искажение статей о Холокосте

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    Мемориал на территории бывшего концлагеря Треблинка в Польше
    AP Photo/Alik Keplicz

    Арбитражная комиссия открытой энциклопедии Wikipedia, являющаяся верховной структурой урегулирования споров между редакторами, приняла беспрецедентное решение начать собственное расследование подозрений о целенаправленном искажении материалов о Холокосте.

    Расследование было инициировано после публикации в Журнале исследований Холокоста научной работы Яна Грабовского и Ширы Кляйн, посвященной анализу материалов о Холокосте в англоязычной версии открытой энциклопедии Wikipedia.

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    В сообществе редакторов Wikipedia публикация исследования вызвала бурную дискуссию, в ходе которой отдельные упомянутые в исследовании редакторы полностью отрицали приписываемое им искажение истории.

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    Как сообщает JTA, решение о начале расследования было принято девятью голосами членов Арбитражной комиссии против одного. Ожидается, что расследование продлится около полутора месяцев. В полномочия комиссии входит наложение ограничений на редакторов или их полное лишение полномочий, если выяснится, что они нарушали правила сообщества.

    Также комиссия может обратиться в Фонду Wikimedia – некоммерческой организации, которой принадлежат права на энциклопедию. Один раз фонд уже вмешивался в происходящее, когда был вынужден расследовать происходившее в хорватском сегменте энциклопедии.

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    Напомним, что согласно исследователям, в последнее десятилетие группа редакторов Wikipedia систематически продвигала искаженную версию истории Холокоста во всем, что касается роли в нем польского общества.

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    По словам Грабовского и Кляйн, в статьях делается упор на нарративах, продвигаемых польскими националистами – преуменьшается польский антисемитизм, преувеличивается роль поляков в спасении евреев и вводятся намеки на то, что евреи сами были виноваты в том, что стали жертвами, поскольку сотрудничали с коммунистами с целью предать поляков. Также акцентируется внимание на теме сотрудничества евреев с нацистами.

    Выводы исследования основаны на изучении 25 общедоступных статей Wikipedia и 300 страниц обсуждений, объявлений и арбитражных разбирательств.

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    "Это исследование способствует изучению памяти о Холокосте, раскрывая цифровые механизмы, с помощью которых идеологическое рвение и предубеждения побеждают разум и историческую достоверность. В более широком смысле, мы открываем новые горизонты в области цифровых гуманитарных наук, моделируя углубленное изучение того, как редакторы Wikipedia договариваются и производят информацию для потребления остальным миром", – говорится в предисловии к исследованию.

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    Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с обвинениями в адрес Польши касательно искажения истории Холокоста посредством статей в Wikipedia. Три года назад выяснилось, что в течение 15 лет в Wikipedia была выложена статья о якобы действовавшем в Варшаве лагере смерти для поляков, которого на самом деле никогда не существовало.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Февраля 2023
    Исследование: в статьи Wikipedia о Холокосте систематически вносятся поправки для создания позитивного образа поляков
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