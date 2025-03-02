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Мир

Указ Трампа: английский объявлен официальным языком в США

США
Дональд Трамп
время публикации: 02 марта 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 08:33
Указ Трампа: английский объявлен официальным языком в США
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором впервые в истории страны английский признается официальным языком на федеральном уровне. Ранее этот статус был закреплен за английским языком лишь в отдельных штатах, отмечает BBC News.

"Давно назрела необходимость признать английский официальным языком Соединенных Штатов", – говорится в тексте указа. В нем также сказано, что общий язык "способствует национальному сплочению", хотя и признается, что в США употребляется более 350 языков.

Английский признан официальным языком в 32 из 50 штатов США, подсчитала группа ProEnglish, выступающая за придание английскому официального статуса.

По данным правительства США за 2019 год, почти 68 миллионов жителей страны говорили у себя дома не по-английски. Большинство из них говорили на испанском языке: их число оценивается свыше 40 миллионов.

Мир
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