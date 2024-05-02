ЦСБ Израиля: численность евреев в мире все еще ниже, чем накануне Холокоста

Накануне Дня Катастрофы и Героизма Центральное статистическое бюро Израиля публикует статистические данные, согласно которым в мире проживает 15,7 миллионов евреев. Это по-прежнему меньше, чем до Холокоста. 7,1 миллион евреев проживают в Израиле, 6,3 – в США. Вместе это около 85% всех евреев мира. В России остается всего 132000 евреев.

В 1939 году численность евреев в мире составляла 16,6 миллиона человек. В 1948 году, когда был создан Израиль, евреев оставалось 11,5 миллионов, 650000 из них – в воссозданном еврейском государстве.

На сегодняшний день в Израиле осталось 130000 евреев, переживших Холокост. 62% из них – женщины, 38% – мужчины. 61% выживших в Катастрофе – уроженцы Европы, причем 35,8% – выходцы из СССР. Далее следуют Румыния и Польша.

36,6% выживших репатриировались из Северной Африки, часть которой находилась под германской оккупацией, и из Ирака, где в 1941 году прошли массовые еврейские погромы, известные как "фархуд".