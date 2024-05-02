x
02 мая 2024
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 мая 2024
|
02 мая 2024
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Дональд Трамп о пропалестинских манифестантах: "Чокнутые безумцы, сторонники ХАМАСа"

время публикации: 02 мая 2024 г., 14:01 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 14:03
Дональд Трамп о пропалестинских манифестантах: "Чокнутые безумцы, сторонники ХАМАСа"
Spencer Platt/Pool Photo via AP

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, приветствовал действия полиции Нью-Йорка, разогнавшей палаточный лагерь пропалестинских манифестантов в кампусе Колумбийского университета. Он призвал правоохранительные органы других штатов последовать этому примеру.

Выступая на предвыборном митинге в Висконсине, Трамп назвал разгон антиизраильской демонстрации "прекрасным зрелищем". "Нью-Йорк оказался вчера в осаде из-за чокнутых безумцев, сторонников ХАМАСа", – сказал бывший президент.

Трамп призвал разогнать палаточные лагеря и в других учебных заведениях, чтобы нанести поражение радикалам и обеспечить нормальным студентам, которые идут в университеты учиться, возможность получить образование.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2024

Конгресс США принял закон, признающий нападки на Израиль антисемитизмом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2024

Президент UCLA обвинил "произраильских подстрекателей" в нападении на лагерь противников Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 01 мая 2024

Полиция "зачистила" Колумбийский университет в Нью-Йорке от "защитников Газы". Фоторепортаж