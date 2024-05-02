Дональд Трамп о пропалестинских манифестантах: "Чокнутые безумцы, сторонники ХАМАСа"
время публикации: 02 мая 2024 г., 14:01 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 14:03
Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, приветствовал действия полиции Нью-Йорка, разогнавшей палаточный лагерь пропалестинских манифестантов в кампусе Колумбийского университета. Он призвал правоохранительные органы других штатов последовать этому примеру.
Выступая на предвыборном митинге в Висконсине, Трамп назвал разгон антиизраильской демонстрации "прекрасным зрелищем". "Нью-Йорк оказался вчера в осаде из-за чокнутых безумцев, сторонников ХАМАСа", – сказал бывший президент.
Трамп призвал разогнать палаточные лагеря и в других учебных заведениях, чтобы нанести поражение радикалам и обеспечить нормальным студентам, которые идут в университеты учиться, возможность получить образование.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2024