Президент UCLA обвинил "произраильских подстрекателей" в нападении на лагерь противников Израиля

Президент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Джин Блок возложил на "произраильских подстрекателей" ответственность за нападение на палаточный лагерь противников Израиля, разбитый в университетском кампусе.

"Как бы вы ни относились к лагерю, нападение на него было абсолютно неприемлемым. Мы проведем обстоятельное расследование, возможно, будут аресты, исключения из университета, увольнения", – сказал он.

Столкновения между произраильскими и пропалестинскими активистами в UCLA произошли 1 мая. Студенческая газета Daily Bruin, занимающая пропалестинскую позицию, утверждает, что сторонники Израиля обстреляли лагерь фейерверками и пытались прорвать заграждение. Сейчас палаточный город оцеплен полицией.

UCLA стал основным местом пропалестинской агитации на западе США. Здесь было зафиксировано несколько случаев вербальных атак на еврейских студентов. В одном из них учащегося не пропустили в библиотеку.