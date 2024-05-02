Президент UCLA обвинил "произраильских подстрекателей" в нападении на лагерь противников Израиля
Президент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Джин Блок возложил на "произраильских подстрекателей" ответственность за нападение на палаточный лагерь противников Израиля, разбитый в университетском кампусе.
"Как бы вы ни относились к лагерю, нападение на него было абсолютно неприемлемым. Мы проведем обстоятельное расследование, возможно, будут аресты, исключения из университета, увольнения", – сказал он.
Столкновения между произраильскими и пропалестинскими активистами в UCLA произошли 1 мая. Студенческая газета Daily Bruin, занимающая пропалестинскую позицию, утверждает, что сторонники Израиля обстреляли лагерь фейерверками и пытались прорвать заграждение. Сейчас палаточный город оцеплен полицией.
UCLA стал основным местом пропалестинской агитации на западе США. Здесь было зафиксировано несколько случаев вербальных атак на еврейских студентов. В одном из них учащегося не пропустили в библиотеку.