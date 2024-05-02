Израильтянин арестован в Лондоне по запросу США

Гражданин Израиля был задержан британской полицией при попытке вылететь из аэропорта Хитроу в Израиль на основании выданного Интерполом по запросу США "красного ордера".

Задержанный, являющийся частным следователем, подозревается в США в промышленном шпионаже с использованием шпионского программного обеспечения.

Мировой суд Вестминстера отклонил первичный запрос на экстрадицию задержанного в США по процедуральным причинам.