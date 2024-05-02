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Израильтянин арестован в Лондоне по запросу США

время публикации: 02 мая 2024 г., 23:17 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 23:17
Израильтянин арестован в Лондоне по запросу США
AP Photo/Jean-Francois Badias

Гражданин Израиля был задержан британской полицией при попытке вылететь из аэропорта Хитроу в Израиль на основании выданного Интерполом по запросу США "красного ордера".

Задержанный, являющийся частным следователем, подозревается в США в промышленном шпионаже с использованием шпионского программного обеспечения.

Мировой суд Вестминстера отклонил первичный запрос на экстрадицию задержанного в США по процедуральным причинам.

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