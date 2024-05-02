Израильтянин арестован в Лондоне по запросу США
время публикации: 02 мая 2024 г., 23:17 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 23:17
Гражданин Израиля был задержан британской полицией при попытке вылететь из аэропорта Хитроу в Израиль на основании выданного Интерполом по запросу США "красного ордера".
Задержанный, являющийся частным следователем, подозревается в США в промышленном шпионаже с использованием шпионского программного обеспечения.
Мировой суд Вестминстера отклонил первичный запрос на экстрадицию задержанного в США по процедуральным причинам.