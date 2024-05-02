Байден заявил, что студенческие беспорядки не повлияли на его политику на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден впервые сделал официальное заявление, касающееся антиизраильских протестов и беспорядков в университетах, осудив их и назвав их незаконными.

Президент говорил о необходимости гарантировать как свободу слова, так и соблюдать верховенство закона. "Мы не авторитарное государство, где несогласных заставляют молчать. Но США также являются гражданским обществом, в котором превалирует закон... Насильственные протесты – вне закона. Мирные протесты – законны... Нанесение ущерба имуществу – это не мирные протесты. И это вне закона. Вандализм, незаконное проникновение, битье окон, закрытие кампусов, принуждение к отмене занятий – ничто из этого не является мирным протестом", – подчеркнул президент.

На вопрос репортера, заставили ли протесты его пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке, президент ответил "нет".

На вопрос о том, должны ли власти штатов прибегать к помощи Национальной гвардии для наведения порядка в студенческих городках, Байден также ответил отрицательно.