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Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана из Университета Манчестера

время публикации: 02 ноября 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 22:26
Хаим Вейцман, 1948 год
AP

Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана, первого президента Израиля, из Университете Манчестера, где он работал несколько лет, сообщает Times of Israel.

Группа активистов, называющая себя Palestine Action, заявила, что это акция проведена "в честь" Декларации Бальфура, написанной 2 ноября 1917 года и "положившей начало этническим чисткам в Палестине".

Мир
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