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Мир

Взрыв американской бомбы привел к прекращению работы аэропорта Миядзаки

время публикации: 02 октября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 13:00
Взрыв американской бомбы привел к прекращению работы аэропорта Миядзаки
Wikipedia.org. Фото: ja:User:Sanjo

Аэропорт японской префектуры Миядзаки был временно закрыт после того, как под одной из рулежных дорожек взорвалась американская бомба, сброшенная во время Второй мировой войны и не обнаруженная на протяжении почти восьми десятилетий.

Чрезвычайное происшествие привело к отмене 90 рейсов. Образовавшийся в результате взрыва кратер достиг семи метров в диаметре и одного в глубину, сообщило министерство транспорта Японии. Без пострадавших обошлось чудом – за две минуты до взрыва по рулежке проехал самолет.

В конце Второй Мировой войны с авиабазы Миядзаки отправлялись в последний полет японские летчики-камикадзе. Она подвергалась интенсивным американским бомбардировкам. На территории аэропорта было найдено множество неразорвавшихся бомб.

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