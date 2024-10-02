Взрыв американской бомбы привел к прекращению работы аэропорта Миядзаки

Аэропорт японской префектуры Миядзаки был временно закрыт после того, как под одной из рулежных дорожек взорвалась американская бомба, сброшенная во время Второй мировой войны и не обнаруженная на протяжении почти восьми десятилетий.

Чрезвычайное происшествие привело к отмене 90 рейсов. Образовавшийся в результате взрыва кратер достиг семи метров в диаметре и одного в глубину, сообщило министерство транспорта Японии. Без пострадавших обошлось чудом – за две минуты до взрыва по рулежке проехал самолет.

В конце Второй Мировой войны с авиабазы Миядзаки отправлялись в последний полет японские летчики-камикадзе. Она подвергалась интенсивным американским бомбардировкам. На территории аэропорта было найдено множество неразорвавшихся бомб.