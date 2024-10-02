Клаудиа Шейнбаум стала первой еврейкой, занявшей пост президента Мексики

В Мехико состоялась церемония инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум – первой женщины и первой представительницы еврейской общины, избранной главой этого государства более чем за 200 лет его независимости.

"Пришло время для перемен, пришло время для женщин. Заявляю это мать и бабушка, как ученая и верующая, и с сегодняшнего дня по воле мексиканского народа, как президент Мексики", – провозгласила она под восторженные возгласы собравшихся.

62-летней Шейнбаум, в прошлом мэру Мехико, предстоит решать множество проблем. Одна из самых значительных из них – высокий уровень насилия, противостояние банд и картелей. Мексика находится в непростом экономическом положении.