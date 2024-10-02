В Дании проведены аресты по делу о взрывах у израильского посольства
время публикации: 02 октября 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 14:44
Датская полиция сообщила о задержании трех человек по подозрению в причастности к двум взрывам, которые произошли рядом со зданием израильского посольства на севере Копенгагена.
Пострадавших при взрывах не было. Дипломатическая миссия еврейского государства сообщила, что полностью доверяет расследованию, начатом правоохранительными органами Дании.
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