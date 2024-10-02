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Мир

В Дании проведены аресты по делу о взрывах у израильского посольства

время публикации: 02 октября 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 14:44
В Дании проведены аресты по делу о взрывах у израильского посольства
AP Photo/Sergei Grits

Датская полиция сообщила о задержании трех человек по подозрению в причастности к двум взрывам, которые произошли рядом со зданием израильского посольства на севере Копенгагена.

Пострадавших при взрывах не было. Дипломатическая миссия еврейского государства сообщила, что полностью доверяет расследованию, начатом правоохранительными органами Дании.

Мир
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