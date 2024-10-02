В Дании проведены аресты по делу о взрывах у израильского посольства

Датская полиция сообщила о задержании трех человек по подозрению в причастности к двум взрывам, которые произошли рядом со зданием израильского посольства на севере Копенгагена.

Пострадавших при взрывах не было. Дипломатическая миссия еврейского государства сообщила, что полностью доверяет расследованию, начатом правоохранительными органами Дании.