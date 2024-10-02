Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 952-й день войны

Министерство обороны РФ 2 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 952-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, 105-мм орудие М119 и 155-мм гаубица М198 производства США, 105-мм орудие L119 и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены семь складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 31-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).