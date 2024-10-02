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Мир

Против Льва Шлосберга возбуждено уголовное дело

время публикации: 02 октября 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 15:15
Против Льва Шлосберга возбуждено уголовное дело
Wikipedia.org. Фото: yabloko.ru

Пресс-служба следственного управления СК по Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела против оппозиционного российского политика Льва Шлосберга. Он подозревается в нарушении законодательства об иностранных агентах.

"Будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены", – заявляет СК.

Утром 2 октября дома у политика был проведен обыск. Затем его пригласили на допрос, где сообщили, что он проходит по делу в качестве подозреваемого. После допроса он был отпущен.

Как отмечает BBC, это первое подобное уголовное дело, возбужденное в отношении человека, находящегося в России.

Мир
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У российского оппозиционного политика Льва Шлосберга проведен обыск