Против Льва Шлосберга возбуждено уголовное дело

Пресс-служба следственного управления СК по Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела против оппозиционного российского политика Льва Шлосберга. Он подозревается в нарушении законодательства об иностранных агентах.

"Будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены", – заявляет СК.

Утром 2 октября дома у политика был проведен обыск. Затем его пригласили на допрос, где сообщили, что он проходит по делу в качестве подозреваемого. После допроса он был отпущен.

Как отмечает BBC, это первое подобное уголовное дело, возбужденное в отношении человека, находящегося в России.