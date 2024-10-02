У российского оппозиционного политика Льва Шлосберга проведен обыск

В Пскове проведен обыск в квартире оппозиционного политика Льва Шлосберга. Об этом сообщил пропагандистский канал Russia Today, опубликовавший видео, как полиция заходит к Шлосебргу домой. Политик допрашивается.

Согласно RT, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента: заместитель председателя партии "Яблоко" разместил в сети видео без соответствующей маркировки. В 2024-м году политик привлекался к административной ответственности, после чего предусмотрена уголовная ответственность.

Шлосберга внесли в реестр "иноагентов" в июле 2022 года. Политик выступал против войны в Украине, публиковал материалы других "иноагентов" и "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", отмечает "Новое время".